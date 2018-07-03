Путін заявив, що Росію змусили анексувати Крим

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву могли свідомо підвести до анексії Криму.

"Мені іноді здається - і думаю, що під цим є певні підстави, - що хтось свідомо підвів нас до такої межі, опинившись на якій ми мусили діяти так, як ми діяли. Мало, звичайно, хто очікував, що ми будемо діяти так швидко, так рішуче, якщо не сказати - зухвало", - сказав Путін у фільмі телеведучого Володимира Соловйова "Миропорядок 2018". Фільм розміщено на сторінці Соловйова у "ВКонтакте", інформує LB.ua.

За словами Путіна, він не сумнівався, що будуть санкції, але все одно вирішив анексувати Крим. При цьому російський президент висловив упевненість, що "в довгій грі Росія все одно виграє".

Крім того, Путін заявив, що США обдурили його під час Євромайдану. За його словами, США просили його зробити все, щоб тодішній президент України не застосував армію.

"До нас звернулися і американські партнери, вони попросили нас, щоб ми зробили все - я зараз говорю майже дослівне прохання - щоб Янукович не застосував армію. [...] Ми сказали: "Добре". [...] Через день відбувся державний переворот. Ну хоч подзвонили б, хоч щось зробили б!" - сказав президент РФ.

За його словами, замість цього з боку Вашингтона була тільки "повна підтримка тих, хто здійснив державний переворот".

Відповідаючи на запитання ведучого, чи вперше США обдурили Росію, Путін заявив: "Так грубо і нахабно, мабуть, уперше".