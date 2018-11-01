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Путін знову просуває ідею закону про особливий статус Донбасу.

Путін вважає, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту
Президент РФ заявляє, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і він знову просуває ідею закону про особливий статус Донбасу.
Путін знову просуває ідею закону про особливий статус Донбасу. Фото: reuters

"Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває такий характер замороженого конфлікту, ніхто в цьому не зацікавлений, в тому числі і Росія. Ми б хотіли, щоб ситуація була вирішена, щоб вона вирішилася. Але вирішилася так, щоб не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території ", -  заявив Путін на зустрічі з керівниками російських друкованих ЗМІ та інформаційних агентств, повідомляє агенство РИА Новости.

"Я зараз не хочу нічого вирішувати наперед, я багато разів про це говорив, і хочу ще раз повторити: Росію цілком би влаштувало, якби були повністю реалізовані мінські угоди, мінські угоди в повному обсязі, не вибірково, як комусь подобається, а в повному обсязі, так щоб це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі", - додав президент РФ.

Він пояснив, що мова йде, в тому числі, і про закон про особливий статус Донбасу.

Як відомо, у 2014 році Росія відправила в окупований Крим російських військових у формі без пізнавальних знаків, а вже після незаконної анексії півострова використала військових, а також козаків в окупації частини Донецької і Луганської області. У серпні 2014 року під час подій в Іловайську були затримані 10 російських десантників, про яких в РФ заявили, що вони просто заблукали.

На окупованих територіях використовують російські рублі, самі псевдо"республіки" курує помічник президента РФ Владислав Сурков.

Росія ніколи не визнавала, що на Донбасі воюють російські військові.  Використання військових РФ а в Криму Путін визнав через декілька років після анексії.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку, які перебувають в анексованому Криму.

 
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11 01 2018 20:21
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