Путін зустрінеться з керівництвом Siemens
Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомив російським ЗМІ помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, інформує Deutsche Welle.
За його словами, зустріч організована з ініціативи Східного комітету німецької економіки. Вона відбудеться в Сочі 12 жовтня.
Німецький бізнес представлять керівники приблизно 20 підприємств, що працюють на російському ринку. Серед них - Siemens, Metro, Wintersholl, Linde, Knauf та інші.
Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
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