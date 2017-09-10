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Путін зустрінеться з керівництвом Siemens

Зустріч організована з ініціативи Східного комітету німецької економіки
Президент Росії Володимир Путін проведе зустріч з представниками ділових кіл Німеччини.
Путін зустрінеться з керівництвом Siemens Фото:Reuters

Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомив російським ЗМІ помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, інформує Deutsche Welle.

За його словами, зустріч організована з ініціативи Східного комітету німецької економіки. Вона відбудеться в Сочі 12 жовтня.

Німецький бізнес представлять керівники приблизно 20 підприємств, що працюють на російському ринку. Серед них - Siemens, Metro, Wintersholl, Linde, Knauf та інші.

Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

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09 10 2017 20:59
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