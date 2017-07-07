ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін закритим указом звільнив із займаної посади і з військової служби начальника 12-го головного управління Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Сича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін звільнив ядерного генерала
Відставка відбулася на прохання генерала, який послався на проблеми зі здоров'ям
Фото: dkvlasiha.ru
Тимчасово виконуючим обов'язки глави ГУМО призначено заступника Сича – генерал-майора Ігоря Колесникова, -повідомляє "Коммерсант".
Як відомо, 12-й главк відповідає в Міноборони РФ за зберігання, обслуговування і підготовку до бойового застосування всіх ядерних боєприпасів.
Юрій Сич був переведений на роботу в ГУМО в грудні 2010 року, до цього він очолював Управління державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою Міноборони РФ.
Нагадаємо, що Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН, яка рішуче засуджує запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.
Раніше у Вашингтоні закликали РФ приєднатися до вирішення ракетно-ядерної проблеми Північної Кореї.
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