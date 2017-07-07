Путін звільнив ядерного генерала

Тимчасово виконуючим обов'язки глави ГУМО призначено заступника Сича – генерал-майора Ігоря Колесникова, -повідомляє "Коммерсант".

Як відомо, 12-й главк відповідає в Міноборони РФ за зберігання, обслуговування і підготовку до бойового застосування всіх ядерних боєприпасів.

Юрій Сич був переведений на роботу в ГУМО в грудні 2010 року, до цього він очолював Управління державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою Міноборони РФ.

Нагадаємо, що Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН, яка рішуче засуджує запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.