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Путін звільнив ядерного генерала

Відставка відбулася на прохання генерала, який послався на проблеми зі здоров'ям
Президент Росії Володимир Путін закритим указом звільнив із займаної посади і з військової служби начальника 12-го головного управління Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Сича.
Путін звільнив ядерного генерала Фото: dkvlasiha.ru

Тимчасово виконуючим обов'язки глави ГУМО призначено заступника Сича – генерал-майора Ігоря Колесникова, -повідомляє "Коммерсант".

Як відомо, 12-й главк відповідає в Міноборони РФ за зберігання, обслуговування і підготовку до бойового застосування всіх ядерних боєприпасів.

Юрій Сич був переведений на роботу в ГУМО в грудні 2010 року, до цього він очолював Управління державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою Міноборони РФ.

Нагадаємо, що Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН, яка рішуче засуджує запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

 

 

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