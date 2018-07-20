ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін звинуватив Україну у недотриманні Мінських угод
За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України
Фото: reuters
На південному сході України зберігаються серйозні ризики загострення ситуації, повідомляє прес-служба, цитуючи російського лідера.
"Причини, по суті, ті ж: недотримання сьогоднішніми українською владою взятих на себе зобов'язань, відмова від мирного вирішення конфлікту", – зазначив глава Кремля.
Тільки Мінські домовленості залишаються реальною основою для вирішення загострення в Україні, заявив Путін.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.
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20 07 2018 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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