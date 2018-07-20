Путін звинуватив Україну у недотриманні Мінських угод

За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України

Президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.

На південному сході України зберігаються серйозні ризики загострення ситуації, повідомляє прес-служба, цитуючи російського лідера.

"Причини, по суті, ті ж: недотримання сьогоднішніми українською владою взятих на себе зобов'язань, відмова від мирного вирішення конфлікту", – зазначив глава Кремля.

Тільки Мінські домовленості залишаються реальною основою для вирішення загострення в Україні, заявив Путін.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.