Путіна офіційно висунули в президенти Росії

Путін вирішив балотуватися на майбутніх виборах як самовисуванець

Збори ініціативної групи виборців прийняли рішення про підтримку самовисування президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави, які пройдуть 18 березня 2018 року.

Рішення було прийнято на спеціальному заході в історичному парку "Росія - моя історія" на ВДНГ, інформує ТАСС.

За словами керівника освітнього центру "Сіріус" Олени Шмельової, в залі були присутні 668 осіб.

"Пропоную прийняти рішення. Ставлю питання на голосування.... Рішення прийнято одностайно", - озвучила результати голосування Шмельова, яка очолювала ініціативну групу.

Відзначається, що, оскільки Путін вирішив балотуватися на майбутніх виборах як самовисуванець, збори ініціативної групи в його підтримку є обов'язковою процедурою для включення в виборчу кампанію.

Згідно із законодавством, для підтримки самовисування кандидата необхідно створити групу виборців у кількості не менше 500 громадян РФ, що володіють активним виборчим правом.

За даними ТАСС, серед тих, хто висловлювався на користь кандидатури Путіна: президент Міжнародного союзу КВН Олександр Масляков, гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров, народний артист РРФСР Михайло Боярський, фронтмен групи "Любе" Микола Расторгуєв та інші.

Сам чинний президент РФ на заході не був присутній.