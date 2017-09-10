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Russia Today показав фейковий сюжет про "Путінбургер" в нью-йоркському ресторані

Співробітниця ресторану, яка брала участь у зйомках, "збрехала про те, що знімає навчальний проект"
Російські федеральні канали показали сюжет про "Путінбургер" в американському ресторані в честь дня народження Володимира Путіна, однак, як виявилось, він не відповідає дійсності.
Russia Today показав фейковий сюжет про "Путінбургер" в нью-йоркському ресторані Скріншот

Про це представник нью-йоркського ресторану Lucy's Cantina Royale Шон Райан розповів The Guardian.

У сюжеті, який розповсюдило агентство Ruptly (належить Russia Today), співробітниця закладу на ім'я Тамара стверджувала, що в честь 65-річчя Володимира Путіна гостям подають бургер вагою 1952 грами (бо президент Росії народився в 1952 році).

"Наш ресторан ніколи і ні в якій формі не відзначав день народження Володимира Путіна, ми не подаємо "Путінбургер", - заявив Райан. Він також зауважив, що Тамара Ілізарова, яка брала участь у зйомках, "збрехала про те, що знімає навчальний проект".

Ілізарову разом з її колегою Дариною Пауто, яка дала коментар про "Путінбургер" агентству ТАСС, відсторонили від роботи на час розгляду і, ймовірно, скоро звільнять. Райан також зауважив, що в ресторані ніколи не працював менеджер по імені Тед Брайен, на якого посилається російське агентство.

Представник ресторану зауважив, що тепер справою займуться юристи, щоб "розібратися з цим бардаком". Глава прес-служби RT Анна Бєлкіна заявила, що у них немає причин сумніватися в правдивості сюжету, так як "менеджер" Тед Брайен, який за словами Райана ніколи не працював у закладі, підтвердив інформацію ТАСС.

Як повыдомляв iPress.ua, у червні російський прокремлівський телеканал Russia Today на своєму сайті опублікував статтю про безвізовий режим України з ЄС, в якій вдався до суттєвих маніпуляцій і допустив низку фактичних помилок.
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09 10 2017 09:09
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