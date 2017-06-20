Путінські найманці з ПВК Вагнер опинились під санкціями США
Зокрема, серед них виявилася приватна військова компанія Вагнер і її засновник Дмитро Уткін. Вказується, що бійці Уткіна брали участь у війні на сході України. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США.
Зазначимо, що 46-річний Дмитро Уткін - полковник запасу збройних сил РФ. За інформацією "Фонтанки", він є прихильником ідеології Третього Рейху.
Нагадаємо, що Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".
Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.
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