Путінські "Нічні вовки" створили військовий табір у Словаччині

Напередодні річниці вторгнення військ Варшавського договору на територію тодішньої Чехословаччини група кремлівських пропагандистів з байкерського клубу "Нічні вовки" створила військовий "табір" поблизу столиці Словаччини.

Резиденція "Нічних вовків" розташована за 60 км від Братислави, у селищі Долна Крупа, недалеко від перетину кордонів трьох країн - Словаччини, Австрії та Чехії, повідомляє "Радіо Свобода".

Табір є великим ареалом, обгородженим високим муром, у якому є кілька будівель, пофарбованих у кольори армійського камуфляжу. Там також є ангари і простір, на якому розміщена військова і поліцейська техніка.

Певне уявлення про об'єкт можна скласти за зробленою з дрона зйомкою, опублікованою у Twitter.

За інформацією місцевих ЗМІ, табір створено минулого місяця. Очолив його Йозеф Гамбалек - за даними журналістів, він є власником об'єкта. Гамбалек публічно не прокоментував діяльність бази, проте раніше говорив, що хоче відкрити музей військової і поліцейської техніки.

Міністерство закордонних справ Словаччини висловило стурбованість, заявивши, що "діяльність членів групи повинні ретельно контролювати і оцінювати".