Путінські "Нічні вовки" створили військовий табір у Словаччині
Резиденція "Нічних вовків" розташована за 60 км від Братислави, у селищі Долна Крупа, недалеко від перетину кордонів трьох країн - Словаччини, Австрії та Чехії, повідомляє "Радіо Свобода".
Табір є великим ареалом, обгородженим високим муром, у якому є кілька будівель, пофарбованих у кольори армійського камуфляжу. Там також є ангари і простір, на якому розміщена військова і поліцейська техніка.
Певне уявлення про об'єкт можна скласти за зробленою з дрона зйомкою, опублікованою у Twitter.
За інформацією місцевих ЗМІ, табір створено минулого місяця. Очолив його Йозеф Гамбалек - за даними журналістів, він є власником об'єкта. Гамбалек публічно не прокоментував діяльність бази, проте раніше говорив, що хоче відкрити музей військової і поліцейської техніки.
Міністерство закордонних справ Словаччини висловило стурбованість, заявивши, що "діяльність членів групи повинні ретельно контролювати і оцінювати".
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