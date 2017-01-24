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Путінського пропагандиста Філліпса вигнали з парламенту Британії, - ВІДЕО

Ніхто не може зіпсувати відносини Великої Британії та України
Британського блогера і проросійського пропагандиста Грема Філліпса поліцейські вивели з парламенту Великої Британії.
Путінського пропагандиста Філліпса вигнали з парламенту Британії, - ВІДЕО Грем Філіпс. Print screen

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістило посольство України в Британії.

"Ніхто не може зіпсувати відносини Великої Британії та України. Навіть російського маріонеткового пропагандиста Грема Філліпса в супроводі поліції вивели з парламенту", - йдеться в повідомленні.

Також на сторінці опубліковано відповідне відео.

Нагадаємо, що посол Великобританії Джудіт Гоф вважає, що Україна сама повинна вирішити, як вчинити з пропагандистом Гремом Філіпсом, відповідно до законодавства.

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24 01 2017 15:44
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