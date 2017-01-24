НОВИНИБританського блогера і проросійського пропагандиста Грема Філліпса поліцейські вивели з парламенту Великої Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путінського пропагандиста Філліпса вигнали з парламенту Британії, - ВІДЕО
Ніхто не може зіпсувати відносини Великої Британії та України
Грем Філіпс. Print screen
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістило посольство України в Британії.
"Ніхто не може зіпсувати відносини Великої Британії та України. Навіть російського маріонеткового пропагандиста Грема Філліпса в супроводі поліції вивели з парламенту", - йдеться в повідомленні.
Також на сторінці опубліковано відповідне відео.
Нагадаємо, що посол Великобританії Джудіт Гоф вважає, що Україна сама повинна вирішити, як вчинити з пропагандистом Гремом Філіпсом, відповідно до законодавства.
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