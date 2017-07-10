ПВК "Вагнера" брали участь в конфлікті на Донбасі з 2014 року, вони причетні до трагедії ІЛ-76

СБУ встановила участь найманців ПВК "Вагнера" в конфлікті на Донбасі з 2014 року.

На сьогоднішній день встановлено особи 1587 членів ПВК Вагнера. Щодо керівника ПВК Дмитра Уткіна вже підготовлено повідомлення про підозру. Подробиць підготовлених щодо нього звинувачень, в СБУ не називають. Грицак зазначив, що Україна вважає найманців ПВК "Вагнера" ​​бійцями ВС РФ.

Це пов'язано з нововведеннями в російське військове законодавство. З зими минулого року там вирішили, що люди, найняті за кордоном для виконання завдань із антитерористичної діяльності вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби.

"28 грудня 2016 року прийняті зміни до законодавства Росії, яким дозволяється залучати не військовослужбовців до виконання військових завдань щодо припинення терористичної діяльності за межами Росії. При цьому такі особи вважаються такими, які виконують обов'язки військової служби ... таким чином з 28 грудня 2016 ми вважаємо членів приватної військової кампанії Вагнера військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації ", - повідомив глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу, який транслював "112 Україна" .

СБУ встановила особистості 40 українців у складі ПВК "Вагнера", - повідомив голова СБУ Василь Грицак.

За даними спецслужби, 95% найманців у ПВК - громадяни РФ, переважно це колишні військові.

В операціях по знищенню ІЛ-76 з українськими десантниками і штурмі Луганського аеропорту, за даними СБУ, брали участь 72 бойовика ПВК, 15 з них убиті. "Ми кожного знаємо по імені", - сказав Василь Грицак.

У штурмі Дебальцево брали участь 205 найманців ПВК "Вагнера". Там вони втратили вбитими 51 людини.

З серпня 2015 року найманці ПВК в кількості 1350 чоловік направлені до Сирії - в район Хомса і Латакії для проведення там наступальних операцій.