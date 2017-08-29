П'яні підлітки з палицею напали на прикордонників на Закарпатті

На Закарпатті, неподалік українсько-румунського кордону, двоє невідомих юнаків напали на військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Вночі у населеному пункті Богдан Рахівського району на двох військовослужбовців прикордонного наряду відділу "Богдан" Мукачівського загону напали двоє невідомих. Один з хлопців вдарив охоронця кордону палицею по шиї.

Для припинення сутички прикордонникам довелося п’ять разів вистрілити вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями.

Після інциденту прикордонники затримали двох молодиків з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Зі слів самих затриманих, вони є місцевими жителями 2000 та 2001 року народження.

Наразі стан здоров’я військовослужбовців задовільний. Нападників доставили до прикордонного підрозділу.

"Повідомлення про інцидент направлено до Національної поліції, військової прокуратури та СБУ на Закарпатті. Тривають слідчі дії. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за частиною два статті 345 КК України за умисне нанесення тілесної шкоди правоохоронцям під час виконання службових обов’язків", – розповідають у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, українські прикордонники 24 серпня виявили підводний спиртопровід на кордоні з Молдовою в районі Кучурганського водосховища.

Співробітники Держприкордонслужби України в першому півріччі 2017 року затримали 1059 нелегальних мігрантів.