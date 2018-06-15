НОВИНИУвечері 14 червня київські поліцейські не дозволили керівникові консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'яному російському консулу не дали сісти за кермо в Києві
Іван Заворін вирушив додому пішки
Фото: facebook.com/lunkovaalyona
Вона бачила, як Заворін випивав у грузинському ресторані "Чачапурі", після чого збирався сісти за кермо автомобіля з дипломатичними номерами, - написала у Facebook журналістка Олена Лунькова, яка викликала поліцію.
Прибулі за викликом патрульні запропонували дипломату пройти тест на алкоголь, але той відмовився. Поліція не дозволила йому сісти за кермо. Заворін вирушив додому пішки.
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