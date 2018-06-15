П'яному російському консулу не дали сісти за кермо в Києві

Увечері 14 червня київські поліцейські не дозволили керівникові консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю

Вона бачила, як Заворін випивав у грузинському ресторані "Чачапурі", після чого збирався сісти за кермо автомобіля з дипломатичними номерами, - написала у Facebook журналістка Олена Лунькова, яка викликала поліцію.

Прибулі за викликом патрульні запропонували дипломату пройти тест на алкоголь, але той відмовився. Поліція не дозволила йому сісти за кермо. Заворін вирушив додому пішки.