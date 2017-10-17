П'яний дебошир намагався побити жінку-прикордонника на кордоні з Польщею
Інцидент стався у пункті пропуску Краківець під час оформлення автобуса, який їхав до Вроцлава. Один з пасажирів почав поводити себе неадекватно, відмовився проходити прикордонний контроль та намагався побити жінку прикордонника, повідомляє Держприкордонслужба.
Чоловік був затриманий співробітниками Держприкордонслужби. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України.
В подальшому громадянина було передано офіцерам оперативно-слідчої групи поліції.
Нагадаємо, що на Закарпатті, неподалік українсько-румунського кордону, двоє невідомих юнаків напали на військовослужбовців Державної прикордонної служби України.
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