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П'яний екс-глава системи МВС замахувався ногами на правоохоронців, - ВІДЕО

Також затриманий продемонстрував свої запаси ненормативної лексики
У Києві правоохоронці затримали колишнього главу дозвільної системи МВС Валентина Медведя, який перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.
П Скріншот з відео

"Хвилина слави для колишнього глави дозвільної системи МВС. Валентин Медвідь некрасиво випав з-за керма свого автомобіля, непристойно і нерозбірливо говорив, а ще бив ногами поліцейських", - написала журналістка Олександра Тіторова на своїй сторінці у Facebook.

"Я не збираюся чинити опір перед вами, придурками ... Ви че, ох ** ли? Ви з міліцейськими номерами ох ** ли? Пішов на ** й!", - наводить Тіторова приклад монологу Медведя.

Нагадаємо, уночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.

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20 04 2017 16:24
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