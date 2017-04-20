П'яний екс-глава системи МВС замахувався ногами на правоохоронців, - ВІДЕО

У Києві правоохоронці затримали колишнього главу дозвільної системи МВС Валентина Медведя, який перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

"Хвилина слави для колишнього глави дозвільної системи МВС. Валентин Медвідь некрасиво випав з-за керма свого автомобіля, непристойно і нерозбірливо говорив, а ще бив ногами поліцейських", - написала журналістка Олександра Тіторова на своїй сторінці у Facebook.

"Я не збираюся чинити опір перед вами, придурками ... Ви че, ох ** ли? Ви з міліцейськими номерами ох ** ли? Пішов на ** й!", - наводить Тіторова приклад монологу Медведя.

Нагадаємо, уночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.