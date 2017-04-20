НОВИНИУ Києві правоохоронці затримали колишнього главу дозвільної системи МВС Валентина Медведя, який перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'яний екс-глава системи МВС замахувався ногами на правоохоронців, - ВІДЕО
Також затриманий продемонстрував свої запаси ненормативної лексики
Скріншот з відео
"Хвилина слави для колишнього глави дозвільної системи МВС. Валентин Медвідь некрасиво випав з-за керма свого автомобіля, непристойно і нерозбірливо говорив, а ще бив ногами поліцейських", - написала журналістка Олександра Тіторова на своїй сторінці у Facebook.
"Я не збираюся чинити опір перед вами, придурками ... Ви че, ох ** ли? Ви з міліцейськими номерами ох ** ли? Пішов на ** й!", - наводить Тіторова приклад монологу Медведя.
Нагадаємо, уночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.
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