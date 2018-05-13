П'яний хлопець у Львові кинувся на поліцейське авто і розбив лобове скло, - ВІДЕО

У Львові у ніч на 13 травня місцевий житель кинувся на автомобіль поліції і пошкодив його.

"Сьогодні вночі екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про бійку на перехресті вулиць Грінченка-Чигиринська. Інспектори прибули на місце і побачили чоловіка, який біг по вулиці в бік патрульних. Коли він наблизився, то з розгону кинувся на службовий автомобіль поліції, чим завдав механічних пошкоджень. Розбив лобове скло і зробив вм'ятини на капоті. Після цього порушник швидко зліз з автомобіля і почав тікати. Патрульні наздогнали і затримали його", - повідомили у поліції.

Оскільки у правоохоронців були підозри, що у порушника можуть бути тілесні ушкодження, інспектор викликав йому швидку. Проте, коли вона приїхала, хлопець відмовився від допомоги.

"23-річний житель Львова перебував з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння, вів себе дуже агресивно, проклинав поліцейських і погрожував. Пояснити свій вчинок відмовився. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також прибула мама громадянина", - розповіли у поліції.

Слідчі зафіксували факт пошкодження поліцейського автомобіля. Усіх учасників доставили у відділ поліції для встановлення обставин справи.

Нагадаємо, що патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдав німого.