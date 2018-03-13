В Одесі п'яний чоловік стріляв з рушниці по перехожих з вікна своєї квартири
В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Порушника доставили у відділення поліції.
До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що з вікна на другому поверсі житлового будинку на вулиці Гайдара невідомий чоловік стріляє по перехожих та автомобілях з рушниці, - повідомляється на сайті поліції області.
Фото: od.npu.gov.ua
Поліцейські, які приїхали за викликом, знешкодили агресивного чоловіка. Як з'ясувалося, він влаштував стрілянину із зареєстрованої на його ім'я гладкоствольної рушниці.
Поліцейські вилучили рушницю, правопорушення зареєстровано за статтею "хуліганство". Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Кавалерідзе чоловік зі своєї квартири на восьмому поверсі влаштував стрілянину. Ніхто не постраждав.
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