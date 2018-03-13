В Одесі п'яний чоловік стріляв з рушниці по перехожих з вікна своєї квартири

Постраждалих немає, порушника доставили у відділення поліції

В Малиновському районі Одеси 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з вікна своєї квартири.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Порушника доставили у відділення поліції.

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що з вікна на другому поверсі житлового будинку на вулиці Гайдара невідомий чоловік стріляє по перехожих та автомобілях з рушниці, - повідомляється на сайті поліції області.

Фото: od.npu.gov.ua

Поліцейські, які приїхали за викликом, знешкодили агресивного чоловіка. Як з'ясувалося, він влаштував стрілянину із зареєстрованої на його ім'я гладкоствольної рушниці.