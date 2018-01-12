П'яний офіцер ЗСУ влаштував стрілянину в центрі Одеси

Офіцер Збройних сил України влаштував стрілянину в центрі Одеси, будучи в стані алкогольного сп'яніння поза службою.

Інцидент стався вночі 30 листопада на вулиці Пантелеймонівській, повідомила прес-служба поліції.

Чоловік відкрив вогонь під час сварки з цивільним. Прибулі на виклик патрульні затримали стрільця. Свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Хулігана доправили до відділу поліції. Зброю, з якої він стріляв, вилучено та скеровано на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження. Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового утримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ України заявили, що засуджують учинок військовослужбовця.

"Призначено службове розслідування. За вчинене правопорушення військовослужбовець буде звільнений зі Збройних сил України", - наголошується в повідомленні прес-служби ОК "Південь".