П'яний офіцер ЗСУ влаштував стрілянину в центрі Одеси
Інцидент стався вночі 30 листопада на вулиці Пантелеймонівській, повідомила прес-служба поліції.
Чоловік відкрив вогонь під час сварки з цивільним. Прибулі на виклик патрульні затримали стрільця. Свого вчинку чоловік пояснити не зміг.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Хулігана доправили до відділу поліції. Зброю, з якої він стріляв, вилучено та скеровано на експертизу.
Розпочато кримінальне провадження. Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового утримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
В оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ України заявили, що засуджують учинок військовослужбовця.
"Призначено службове розслідування. За вчинене правопорушення військовослужбовець буде звільнений зі Збройних сил України", - наголошується в повідомленні прес-служби ОК "Південь".
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