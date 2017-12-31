П'яний пенсіонер на Луганщині кинув гранату у незнайомця і втік
"Потерпілий був у своєму гаражі по вул. О. Невського. Почувши, що поряд з гаражем хтось ходить, заявник вийшов на вулицю та побачив невідомого, який кинув в його бік гранату та після вибуху втік з місця події", – розповіла речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Фото: facebook.com/csomvd
Поліцейські упродовж години після повідомлення встановили особу та затримали підозрюваного. Ним виявився 62-річний місцевий житель. У затриманого вилучили саморобний пристрій для відстрілу патронів 16 калібру, ніж та 5 патронів калібру 16 мм.
Фото: facebook.com/csomvd
Підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Вилучені речові докази направили на дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство".
Фото: facebook.com/csomvd
Фото: facebook.com/csomvd
Нагадаємо, у гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната: є загиблі.
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