П'яний пенсіонер на Луганщині кинув гранату у незнайомця і втік

У підозрюваного вилучили саморобну зброю, ніж та боєприпаси

У Сватовому Луганської області 32-річний місцевий мешканець дістав осколкові поранення лівої ноги й руки внаслідок вибуху гранати.

"Потерпілий був у своєму гаражі по вул. О. Невського. Почувши, що поряд з гаражем хтось ходить, заявник вийшов на вулицю та побачив невідомого, який кинув в його бік гранату та після вибуху втік з місця події", – розповіла речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.



Фото: facebook.com/csomvd

Поліцейські упродовж години після повідомлення встановили особу та затримали підозрюваного. Ним виявився 62-річний місцевий житель. У затриманого вилучили саморобний пристрій для відстрілу патронів 16 калібру, ніж та 5 патронів калібру 16 мм.



Фото: facebook.com/csomvd

Підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Вилучені речові докази направили на дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство".



Фото: facebook.com/csomvd



Фото: facebook.com/csomvd

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