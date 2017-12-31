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П'яний пенсіонер на Луганщині кинув гранату у незнайомця і втік

У підозрюваного вилучили саморобну зброю, ніж та боєприпаси
У Сватовому Луганської області 32-річний місцевий мешканець дістав осколкові поранення лівої ноги й руки внаслідок вибуху гранати.
П Фото: facebook.com/csomvd

"Потерпілий був у своєму гаражі по вул. О. Невського. Почувши, що поряд з гаражем хтось ходить, заявник вийшов на вулицю та побачив невідомого, який кинув в його бік гранату та після вибуху втік з місця події", – розповіла речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.


Фото: facebook.com/csomvd

Поліцейські упродовж години після повідомлення встановили особу та затримали підозрюваного. Ним виявився 62-річний місцевий житель. У затриманого вилучили саморобний пристрій для відстрілу патронів 16 калібру, ніж та 5 патронів калібру 16 мм.


Фото: facebook.com/csomvd

Підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Вилучені речові докази направили на дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство".


Фото: facebook.com/csomvd


Фото: facebook.com/csomvd

Нагадаємо, у гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната: є загиблі.

У Києві чиновник знайшов гранату на склі свого авто.

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31 12 2017 21:00
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