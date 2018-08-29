П'яний поліцейський насмерть збив двох підлітків у Львівській області
"Дорожньо-транспортна пригода сталося 28 серпня о 23:50 у селі Жарків Бродівського району Львівської області. Попередньо встановлено, що на сільській дорозі сталося зіткнення автомобіля "Рено Трафік" і скутера. У результаті ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир - жителі Бродівського району. За кермом автомобіля поза службою перебував працівник одного з підрозділів поліції Львівщини. За результатами медичного огляду встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомили у відділі комунікації поліції області.
За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Також, у ніч на 19 серпня автомобіль патрульної поліції насмерть збив пішохода на трасі Одеса-Київ.
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