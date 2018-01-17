П'яний поліцейський врізався в огорожу резиденції президента Казахстану
"17 січня близько 3:20 (аст) інспектор окремого спеціалізованого батальйону дільничного пункту ДВС Астани старший лейтенант поліції Іманбеков, перебуваючи в нетверезому стані і керуючи автомобілем марки Porsche Cayenne (держномер 420 ULA 01), скоїв зіткнення з опорою огорожі резиденції "Ак орда" з боку вулиці Достик", - повідомили в прес-службі департаменту внутрішніх справ (ДВС) Астани, пише "Інтерфакс".
За її інформацією, під час аварії в салоні автомашини також перебував командир взводу окремого спеціалізованого батальйону управління адміністративної поліції ДВД Астани капітан поліції Джумахметов, який є власником автомашини.
У відомстві уточнили, що після ДТП Джумахметов зник з місця події. Управлінням власної безпеки ДВС Астани розпочато службове розслідування.
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