П'яний російський дипломат спричинив ДТП в столиці Норвегії, - ЗМІ

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, однак дипломатичний імунітет не дозволяє залучити росіянина до відповідальності

У столиці Норвегії Осло російський дипломат, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв ДТП і був затриманий поліцією.

Інцидент стався кілька тижнів тому - в ніч на 30 вересня 2017 року, пише норвезьке видання Verdens Gang.

В ту ніч поліція Осло отримала від очевидців повідомлення, що автомобіль Volvo S60 врізався в припарковану машину. За словами джерела, авто належало іноземному посольству, а його водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Підозрюваний спробував покинути місце події, однак незабаром був затриманий патрульними. Він не одразу надав поліцейським посвідчення дипломата, проте на його ідентифікаційної карти, виданої норвезьким оператором аеропортів Avinor, було виявлено напис "помічник військового аташе".

Поліцейські зв'язалися з МЗС Норвегії для підтвердження можливого дипломатичного статусу водія, який в свою чергу допоміг би йому уникнути судового розгляду.

В результаті зовнішньополітичне відомство повідомило, що водій - російський дипломат, співробітник посольства РФ в Осло. При цьому видання також називає його "розвідником ГРУ".

Як розповіли в поліції, затриманий відмовився від проходження тесту на алкоголь, хоча виглядав "явно п'яним". Зрештою, водій знайшов своє посвідчення дипломата і його відпустили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, однак дипломатичний імунітет не дозволяє залучити росіянина до відповідальності.

У той же час норвезький МЗС має намір викликати представників посольства РФ для обговорення інциденту. Відзначається, що через ДТП дипломата можуть змусити покинути Норвегію.

ЗМІ підкреслює, що в російському диппредставництві коментувати інцидент з їхнім співробітником відмовилися.

У свою чергу посольство держави-агресора в Осло на своїй сторінці в Facebook стверджує, що журналісти за коментарем до прес-секретаря дипустанови не зверталися, а стаття "не містить жодного достовірного факту".

У посольстві зазначають, що ДТП дійсно трапилось, "на машині є кілька подряпин", а на лобовому склі постраждалого автомобіля "була залишена вся необхідна інформація".

Також у відомстві заявляють, що винуватець аварії - військовий дипломат "добре відомий" Міноборони Норвегії та іноземним колегам і "дотримується тверезого способу життя".

Нагадаємо, наприкінці липня у районі Бортничів патрульні поліцейські зупинили з явними ознаками алкогольного сп’яніння чоловіка, який пред’явив дипломатичну картку співробітника посольства Російської Федерації в Україні.