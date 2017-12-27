Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

П'яний священик влаштував ДТП в Івано-Франківську

На нього склали адмінпротокол за двома статтями
У вівторок, 26 грудня, п'яний священик влаштував ДТП в Івано-Франківську.
П Фото: facebook.com/autolifeif2017

"Під час зустрічного роз'їзду двох автомобілів увечері сталася ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen і легковика Mercedes. Пасажир мікроавтобуса спершу поскаржився на біль у нозі, але потім відмовився від госпіталізації. За кермом Mercedes був чоловік, як виявилося пізніше - п'яний. Він намагався покинути місце події, але через 300 метрів патрульні його наздогнали і затримали. Згідно з висновком лікарів, священик за кермом був у стані алкогольного сп'яніння", - повідомляє "112.Україна" з посиланням на спікера патрульної поліції міста Микола Гурак.

На нього склали два адмінпротоколи за статтею 124 (порушення правил) і 130 (водіння в нетверезому стані) КУАП.

Івано-Франківське видання "Курс" пише, що аварія сталася на вулиці Івана Павла II. А за кермом був настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району, який проживає в Івано-Франківську.

Нагадаємо, Українська православна церква Київського патріархату звільнила від обов'язків настоятеля парафії праведної Уляни Ольшанської протоієрея Дмитра Гадінку, який став винуватцем п'яного ДТП у Рівненській області.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2017 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.