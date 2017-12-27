У вівторок, 26 грудня, п'яний священик влаштував ДТП в Івано-Франківську.

"Під час зустрічного роз'їзду двох автомобілів увечері сталася ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen і легковика Mercedes. Пасажир мікроавтобуса спершу поскаржився на біль у нозі, але потім відмовився від госпіталізації. За кермом Mercedes був чоловік, як виявилося пізніше - п'яний. Він намагався покинути місце події, але через 300 метрів патрульні його наздогнали і затримали. Згідно з висновком лікарів, священик за кермом був у стані алкогольного сп'яніння", - повідомляє "112.Україна" з посиланням на спікера патрульної поліції міста Микола Гурак.

На нього склали два адмінпротоколи за статтею 124 (порушення правил) і 130 (водіння в нетверезому стані) КУАП.

Івано-Франківське видання "Курс" пише, що аварія сталася на вулиці Івана Павла II. А за кермом був настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району, який проживає в Івано-Франківську.

Нагадаємо, Українська православна церква Київського патріархату звільнила від обов'язків настоятеля парафії праведної Уляни Ольшанської протоієрея Дмитра Гадінку, який став винуватцем п'яного ДТП у Рівненській області.