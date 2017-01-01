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П'яний водій з України вбив двох дівчат у Польщі

Пасажирка, яка сиділа поруч з водієм отримала поранення
Водій з України вчинив смертельний наїзд на пішоходів у новорічну ніч в місті Єленя Гора на південному заході Польщі.
П Фото: 5.ua

Дівчата 14 і 16 років, які йшли тротуаром, померли на місці, повідомляє Польське радіо з посиланням на журналіста Радіо Вроцлав.

"30-річний водій з України за кілька хвилин перед настанням Нового року скоїв наїзд на двох дівчат 14 і 16 років, який виявився для них смертельним. Як встановили правоохоронці, чоловік, який їхав позашляховиком Джип, з’їхав на тротуар, зламав перила і впав у річку. Дівчата підліткового віку померли на місці", - повідомляє журналіст.

Отримала поранення також пасажирка, яка сиділа поруч з водієм. Вона у тяжкому стані перебуває у шпиталі.

"Правоохоронці повідомили, що водій Джипа був у стані сильного алкогольного сп’яніння і мав в організмі близько двох проміле алкоголю. А дорожнє покриття дороги було досить слизьке", - повідомляє Польське радіо. 

Нагадаємо, 26 грудня у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з 12 пасажирами.

Раніше в Ріпкинському районі Чернігівської області сталося ДТП, в результаті якого постраждали 18 осіб.

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01 01 2017 16:57
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