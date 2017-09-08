У Києві п'яний водій за вечір скоїв чотири ДТП, - ВІДЕО

П'яний 27-річний водій на Opel у вівторок увечері здійснив чотири ДТП у Києві.

"На вулиці Кирилівській в'їхав в автомобіль, де перебувала жінка з дитиною. Втік. Біля повороту на Саратовську на повному ходу влетів у задню частину попутного авто Toyota. Потім зносить тимчасовий паркан і разом зі знаком тягне його за собою, а вже після цього - у зустрічний Nissan. Теж утік. І нарешті, вже біля Стеценка, 1б, припаркувався на зустрічній смузі, вибіг з авто, намагався перелізти в гаражний кооператив через паркан. Зупинили співробітники патрульної поліції разом з охоронцями приватної фірми і небайдужі громадяни", - повідомляє "Київ Оперативний".

Апарат, що вимірює рівень алкоголю у крові, показав 2,27 проміле, що вдесятеро більше від допустимого максимуму.

У результаті аварій загиблих немає.

Нагадаємо, що 6 серпня у Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 р.н., які йшли узбіччям.