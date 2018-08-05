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П'ять акторів з фільму "Месники: Війна нескінченності" зробили однакові татуювання

Таким чином вони відсвяткували 10-річчя проекту екранізацій Marvel
З нагоди виходу фільму "Месники: Війна нескінченності", актори, які зіграли в оригінальній картині, зробили однакові татуювання.
П Фото: скрін

Про це Instagram повідомив виконавець ролі Залізної людини Роберт Дауні-молодший.  Таким чином актори відсвяткували 10-річчя проекту екранізацій Marvel. 

"П'ять з шести оригінальних Месників зробили татуювання", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ініціатором ідеї виступила Скарлетт Йоханссон. Разом з Йоханссон і Дауні молодшим татуювання у Нью-Йорку у майстра Джошуа Лорда зробили Кріс Хемсворт і Джеремі Реннер. Кріс Еванс також зробив тату, але в іншому місті. Відмовився від нанесення напису на тіло тільки виконавець ролі Халка Марк Руффало.

Нагадаємо, що сьогодні у Франції стартує 71-й Канський фестиваль.

 

 
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08 05 2018 19:34
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