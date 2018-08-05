НОВИНИЗ нагоди виходу фільму "Месники: Війна нескінченності", актори, які зіграли в оригінальній картині, зробили однакові татуювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ять акторів з фільму "Месники: Війна нескінченності" зробили однакові татуювання
Таким чином вони відсвяткували 10-річчя проекту екранізацій Marvel
Фото: скрін
Про це Instagram повідомив виконавець ролі Залізної людини Роберт Дауні-молодший. Таким чином актори відсвяткували 10-річчя проекту екранізацій Marvel.
"П'ять з шести оригінальних Месників зробили татуювання", - йдеться в повідомленні.
За його словами, ініціатором ідеї виступила Скарлетт Йоханссон. Разом з Йоханссон і Дауні молодшим татуювання у Нью-Йорку у майстра Джошуа Лорда зробили Кріс Хемсворт і Джеремі Реннер. Кріс Еванс також зробив тату, але в іншому місті. Відмовився від нанесення напису на тіло тільки виконавець ролі Халка Марк Руффало.
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08 05 2018 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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