П'ять акторів з фільму "Месники: Війна нескінченності" зробили однакові татуювання Таким чином вони відсвяткували 10-річчя проекту екранізацій Marvel

З нагоди виходу фільму "Месники: Війна нескінченності", актори, які зіграли в оригінальній картині, зробили однакові татуювання.

Фото: скрін

Про це Instagram повідомив виконавець ролі Залізної людини Роберт Дауні-молодший. Таким чином актори відсвяткували 10-річчя проекту екранізацій Marvel. "П'ять з шести оригінальних Месників зробили татуювання", - йдеться в повідомленні. За його словами, ініціатором ідеї виступила Скарлетт Йоханссон. Разом з Йоханссон і Дауні молодшим татуювання у Нью-Йорку у майстра Джошуа Лорда зробили Кріс Хемсворт і Джеремі Реннер. Кріс Еванс також зробив тату, але в іншому місті. Відмовився від нанесення напису на тіло тільки виконавець ролі Халка Марк Руффало. Нагадаємо, що сьогодні у Франції стартує 71-й Канський фестиваль.

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