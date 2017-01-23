П’ять фракцій Ради виступили із заявою про солідарність у боротьбі з російським глобальним тероризмом

Фракції Блоку Петра Порошенка, "Народного фронту", Радикальної партії Олега Ляшка, "Самопомочі" та "Батьківщини" звернулися до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій вжити усіх можливих заходів для тиску на Кремль через продовження державного тероризму Росії

"Мусимо якнайшвидше налагодити повсякденну співпрацю антитерористичних підрозділів, обмін інформацією", - йдеться в заяві, розповсюдженій прес-службами політсил 23 січня.

"Керівництво Російської Федерації не полишає спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом залякування та вбивств активних громадян: відомих політиків, громадських діячів, журналістів, волонтерів і активістів. Для реалізації цих планів на території РФ діє потужний диверсійно-терористичний центр, який використовує, зокрема, раніше засуджених громадян України, злочинців, зрадників з числа колишніх українських військових та правоохоронців", - йдеться у заяві.

Черговим злочином російських спецслужб мав стати замах на життя народного депутата від "Народного фронту", радника голови МВС Антона Геращенка, підкреслюється в документі: "Проте, завдяки професійним діям Служби безпеки України та Національної поліції, плани російських терористів були зірвані. Виконавці затримані і вже співпрацюють зі слідством".

У заяві йдеться, що вбивство політика планувалося за тим самим сценарієм, за яким 20 липня 2016 року було вбито журналіста та російського дисидента Павла Шеремета: "Замах на Геращенка - не перший випадок російського тероризму в Україні. Невдалий кидок гранати в Андрія Парубія, теракт на патріотичній акції в Харкові, підриви волонтерських центрів у східних та південних областях – до всіх цих злочинів безпосередньо причетні особи, які перебувають на території РФ або на окупованих землях, - отже, контролюються режимом Володимира Путіна".

На жаль, Україна не єдина зіштовхнулася з цим викликом. Відомих опонентів Путіна неодноразово знищували на території країн ЄС та НАТО. Зокрема, Високий суд Лондона у 2016 році дійшов висновку, що отруєння колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка радіоактивним полонієм було погоджено з очільником російської держави. Це - глобальна терористична загроза», - наголошують у парламентських фракціях.

"Ми обурені продовженням державного тероризму Росії на території України та вимагаємо у світового співтовариства допомоги й захисту. Впевнені, тільки спільні зусилля цивілізованих країн, європейських та міжнародних організацій можуть зупинити агресора. Мусимо якнайшвидше налагодити повсякденну співпрацю антитерористичних підрозділів, обмін інформацією", - йдеться в заяві.

Сьогодні Україна знаходиться на передовій боротьби за європейські демократичні цінності, за свободу та незалежність цілої Європи та вільного світу, наголошено в документі: "Звертаємося до Генеральної асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій із закликом вжити усіх можливих заходів для тиску на керівництво Росії. Мова терору, якою Кремль намагається диктувати світу свої умови, є неприпустимою! Демократичні країни мають рішуче засудити агресивну гібридну війну Росії - зокрема, й такі її елементи, як підривна пропаганда в Україні й на Заході".

"Важливим елементом протидії російській агресії є збереження та посилення економічних та політичних санкцій щодо Росії та осіб, які причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Спільні дії українських та європейських інституцій, всього вільного світу вже показали свою ефективність. Віримо, що так буде і надалі", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.

"Спроба замаху на мене, відвернена Службою безпеки України, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, якому поставлено завдання: задіявши винятково громадян України, як правило, із кримінальним минулим, які, як правило, ненавидять нашу країну й із промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни", – заявив народний депутат Антон Геращенко на прес-конференції, спільній із речником Міністерства внутрішніх справ.