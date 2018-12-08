П'ять країн підписали Конвенцію про статус Каспійського моря, робота над якою тривала 22 роки

Робота над документом тривала з 1996 року

"Каспійська п'ятірка" в складі президентів Росії, Азербайджану, Ірану, Казахстану і Туркменістану підписала в неділю, 12 серпня, в казахстанському Актау Конвенцію про правовий статус Каспійського моря.

Основна проблема, яка стояла перед державами, полягала в тому, чи застосовувати до Каспію положення Конвенції ООН з морського права 1982 року або ж використовувати підхід, що діє відносно транскордонних озер, повідомляє DW.

В результаті було вирішено, що основна площа водної поверхні визнається морем і залишається в загальному користуванні сторін, а стосовно до дна і надр буде зафіксований принцип, що передбачає їх поділ на сектори за домовленістю на основі міжнародного права.

Конвенція є нормативною базою з прописаними в ній фундаментальними положеннями, однак при цьому не заглиблюється в деталі.

Виступаючи перед журналістами до підписання, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що сторонам вдалося прийти до спільного знаменника і порозуміння.

Однак президент Ірану Хоса Роухані підкреслив, що переговори в області розмежування повинні тривати.

Для досягнення взаєморозуміння з цієї проблеми учасники переговорів п'яти країн повинні розробити окремі угоди, вважає він.

Згідно з підписаною конвенцією, протяжність територіальних вод кожної з держав-підписантів не повинна перевищувати 15 морських миль (близько 28 кілометрів), рибальської зони, що прилягає до них - 10 миль (близько 19 кілометрів).

Щодо ділянок дна, то по периметру від окремих секторів допустимо встановити зони безпеки, які будуть сягати не більше ніж на 500 метрів.

Домовлятися про точні межі цих секторів п'яти прикаспійських держав ще належить у майбутньому.

Найближчим часом зовнішньополітичні відомства "каспійської п'ятірки" матимуть розглянути питання про практичну реалізацію таких консультацій.

У конвенцію також включено положення про "недопущення присутності на Каспії збройних сил позарегіональних держав". Фактично це означає, що відповідальність за підтримку безпеки на морі несуть виключно п'ять прикаспійських держав.

У документ також внесено заборону "на надання територій прикаспійських країн іноземцям для реалізації дій і агресії проти іншої прикаспійської держави".

Також, Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.