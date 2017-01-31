П'ять військових постраждали за добу в зоні АТО
"На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж – Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер", - повідомляє прес-центр АТО.
На Донецькому напрямку, в районі Авдіївки, бойовики випустили по українських позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 "Град". Також вони обстрілювали позиції ЗСУ зі 152-міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки.
"По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому – 120-міліметрові міномети, а по Луганському – гранатомети та стрілецька зброя", - зазначили у прес-центрі.
На Луганському напрямку проросійські війська неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-міліметрових мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.
Зазначимо, що евакуація цивільних з обстрілюваної Авдіївки може початися вранці 1 лютого.
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