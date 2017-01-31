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П'ять військових постраждали за добу в зоні АТО

Штаб нарахував з початку доби 46 обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків
Бойовики у вівторок обстрілюють позиції Збройних сил України переважно з важкого озброєння. Загалом у вівторок зафіксовано 46 обстрілів - двоє військових поранено, двоє травмовано.
П Фото:i.lb.ua

"На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж – Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер", - повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку, в районі Авдіївки, бойовики випустили по українських позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 "Град". Також вони обстрілювали позиції ЗСУ зі 152-міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки.

"По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому – 120-міліметрові міномети, а по Луганському – гранатомети та стрілецька зброя", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку проросійські війська неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-міліметрових мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.

Зазначимо, що евакуація цивільних з обстрілюваної Авдіївки може початися вранці 1 лютого.

Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.
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31 01 2017 19:39
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