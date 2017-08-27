CУСПІЛЬСТВО НОВИНИП'ятеро альпіністів загинули і один зазнав серйозних травм внаслідок інциденту, що стався у горах у австрійській провінції Зальцбург. Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятеро альпіністів загинули в горах Австрії
Червоний Хрест повідомляє, що за їхньою попередньою інформацією, альпіністи зірвалися, будучи прив'язаними одне до одного
Фото: shkola22.com.ua
Інцидент стався у районі громади Крімль, в урочищі Маннлькарсчарте, що на південь від Зальцбурга. Про це повідомляє "ВВС Україна".
Червоний Хрест повідомляє, що за їхньою попередньою інформацією, альпіністи зірвалися, будучи прив'язаними одне до одного. На місце інциденту спорядили рятувальників на гелікоптерах.
У Червоному Хресті зазначають, що осіб загиблих поки що не встановили.
Нагадаємо, 20 серпня у Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.
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