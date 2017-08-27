П'ятеро альпіністів загинули в горах Австрії

Червоний Хрест повідомляє, що за їхньою попередньою інформацією, альпіністи зірвалися, ‎будучи прив'язаними одне до одного

П'ятеро альпіністів загинули і один зазнав серйозних травм внаслідок інциденту, що стався у ‎горах у австрійській провінції Зальцбург. ‎

Інцидент стався у районі громади Крімль, в урочищі Маннлькарсчарте, що на південь від ‎Зальцбурга. ‎Про це повідомляє "ВВС Україна".

Червоний Хрест повідомляє, що за їхньою попередньою інформацією, альпіністи зірвалися, ‎будучи прив'язаними одне до одного. На місце інциденту спорядили рятувальників на ‎гелікоптерах.‎

У Червоному Хресті зазначають, що осіб загиблих поки що не встановили.‎

Нагадаємо, 20 серпня у Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.