П'ятеро бійців отримали поранення в зоні АТО

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 52 обстрілу позицій сил АТО.

В результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення, ще двоє - отримали бойові травми, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Постраждалі доставлені в лікувальні установи, їм надана кваліфікована медична допомога.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані у Новотроїцького, Лебединського, Верхньоторецька, Красногоровки, Пєсков і Шахти Бутівка. Крім цього, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю ворог неодноразово застосував під Авдіївка, Мар'їнка, Водяним, Кам'янкою. Поблизу Новомихайлівка та Мар'їнки вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші зміцнення поблизу Зайцеве. Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисникам населеного пункту Золоте.