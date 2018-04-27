Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

П'ятеро бійців отримали поранення в зоні АТО

Постраждалі доставлені в медустанови
За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 52 обстрілу позицій сил АТО.
П Фото: facebook.com/odalug

В результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення, ще двоє - отримали бойові травми, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Постраждалі доставлені в лікувальні установи, їм надана кваліфікована медична допомога.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані у Новотроїцького, Лебединського, Верхньоторецька, Красногоровки, Пєсков і Шахти Бутівка. Крім цього, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю ворог неодноразово застосував під Авдіївка, Мар'їнка, Водяним, Кам'янкою. Поблизу Новомихайлівка та Мар'їнки вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші зміцнення поблизу Зайцеве. Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисникам населеного пункту Золоте.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.