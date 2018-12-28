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П'ятеро дітей отруїлися після купання в готельному басейні на Львівщині

Справу розслідує поліція
У Львівській області госпіталізовані з отруєнням п'ятеро маленьких дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів. Діти поступили в лікарню з одного готелю в смт Східниця, повідомляє регіональне управління поліції.
П Фото: з відкритих джерел

Чотирьом постраждалим по чотири рочки, п'ятому малюкові - всього рік. За попередньою інформацією, діти могли отруїтися, плаваючи в готельному басейні. Сім'ї з дітьми приїхали з різних міст - Києва, Запоріжжя, Мелітополя і Львова. Попередній діагноз - синдром циклічної блювоти, диспепсія шлунково-кишкового тракту.

Видання Zaxid.net повідомляє, що Держпродспоживслужба не отримувала офіційних повідомлень про отруєння, діти не надходили ні в Дрогобицьку, ні в Бориславську лікарні.

Поліція не називає готелю, однак, за даними ЗМІ, може йтися про елітний комплекс "Три сини та донька".

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

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28 12 2018 15:59
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