П'ятеро екс-президентів США збирають кошти для потерпілих від урагану "Харві"

П'ять колишніх президентів США запустили кампанію збору коштів для потерпілих внаслідок урагану "Харві".

Про це повідомляє веб-сайт кампанії One America Appeal.

З закликом допомогти постраждалим виступили Білл Клінтон, Барак Обама, Джордж Буш старший і молодший і Джиммі Картер.

Як зазначено на сайті, також будуть збиратися кошти на компенсацію можливих ушкоджень від урагану "Ірма", який рухається до південних американських штатів.

За даними One America Appeal, в результаті урагану "Харві" евакуювали 1 мільйон чоловік, негода пошкодила понад 200 тис. будинків. Сума збитків склала $ 180 млрд.

Всі гроші, які будуть переведені кампанії, надійдуть на рахунок фонду президентської бібліотеки Джорджа Буша, який "дасть гарантії, що 100 центів від кожного долара надійдуть жертвам урагану". Всі кошти будуть переведені фондам, які займаються відшкодуванням збитків, зазначено в повідомленні. Пожертвування будуть обкладатися податком.

"Харві" – найпотужніший ураган, який налетів на Техас за останні 50 років. За нинішніми даними, стихія вбила 47 людей. Ще понад мільйон мешканців були змушені покинути свої зруйновані, пошкоджені або затоплені домівки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити 7,85 мільярда доларів для ліквідації наслідків негоди в Техасі. Губернатор Ебботт, за даними Reuters, назвав це "першим платежем" і нагадав, що доведеться відбудувати "четверте найбільше місто США (Х'юстон, – ред.), як і цілий географічний регіон".

Тисячі мешканців міста Х'юстон у неділю мусили евакуюватися через воду, яка назбиралася в міському резервуарі та переповнила його. Люди покинули свої домівки, щоб з нього можна було спустити частину води.

Агентство з охорони довкілля США в неділю висловило занепокоєння з приводу 13 забруднених колишніх індустріальних об'єктів у Техасі, які нині затоплені та можуть стати джерелами поширення токсичних речовин.

Нагадаємо, благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Харві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.