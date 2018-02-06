Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

П'ятеро людей померли в США, отруївшись салатом-латуком

За три останніх місяці зафіксували майже 200 випадків отруєння цією рослиною
У США майже 200 людей отруїлися салатом-латуком, внаслідок чого не менше п'яти осіб померли.
П Фото: m.natemat.pl

"Зараженим салатом-латуком отруїлися 197 осіб в 35 штатах ... Не менше п'яти осіб померли, ще 89 постраждалих госпіталізовано", - йдеться у повідомленні Associated Press.

Попередньо, причиною масового отруєння став заражений кишковою паличкою (E. coli) салат зі штату Аризона.

У Центрах контролю і профілактики захворювань повідомили, що перші випадки захворювання зафіксували в березні, а останні - 12 травня. Багато нових випадків з'явилися два-три тижні тому, коли заражений салат ще продавався.

Деякі пацієнти розповіли, що не їли салат-латук, але були в тісному контакті з тими, хто постраждав після його споживання.

Як відомо, більшість бактерій E. coli нешкідливі, але деякі призводять до утворення токсинів, які можуть викликати важкі захворювання.

Нагадаємо, що в Ірані понад 720 людей отруїлися грибами, у результаті дев'ятеро померли.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2018 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.