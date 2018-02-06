П'ятеро людей померли в США, отруївшись салатом-латуком
"Зараженим салатом-латуком отруїлися 197 осіб в 35 штатах ... Не менше п'яти осіб померли, ще 89 постраждалих госпіталізовано", - йдеться у повідомленні Associated Press.
Попередньо, причиною масового отруєння став заражений кишковою паличкою (E. coli) салат зі штату Аризона.
У Центрах контролю і профілактики захворювань повідомили, що перші випадки захворювання зафіксували в березні, а останні - 12 травня. Багато нових випадків з'явилися два-три тижні тому, коли заражений салат ще продавався.
Деякі пацієнти розповіли, що не їли салат-латук, але були в тісному контакті з тими, хто постраждав після його споживання.
Як відомо, більшість бактерій E. coli нешкідливі, але деякі призводять до утворення токсинів, які можуть викликати важкі захворювання.
Нагадаємо, що в Ірані понад 720 людей отруїлися грибами, у результаті дев'ятеро померли.
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