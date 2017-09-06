П'ятеро міністрів зберегли посади в новому уряді Британії
На своїх посадах в новому уряді залишаються міністр фінансів Філіп Хеммонд, глава МВС Ембер Радд, глава МЗС Борис Джонсон, міністр, відповідальний за вихід Британії з ЄС Девід Девіс, міністр оборони Майкл Феллон, повідомляє BBC.
"Радий бути повторно призначеним на посаду глави МЗС. Попереду багато роботи на благо найвеличнішої країни на землі. Поспішаймо до глобальної Британії", - написав Джонсон у Twitterпісля свого повторного призначення.
Delighted to be reappointed Foreign Secretary. Lots of great work to do for greatest country on earth. Let's get cracking for Global Britain— Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июня 2017 г.
Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.
Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).
У такому випадку є два варіанти розвитку подій.
Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.
Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.
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