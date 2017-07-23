П'ятеро молодих людей загинули в ДТП на Київщині
"Поблизу с. Пшеничне о 5 год. 10 хв. 23 липня на трасі Київ-Одеса водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 5 людей", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Як уточнює поліція Київської області у Facebook, за кермом автомобіля Opel Astra був 17-річний хлопець. Машина належала його батькам.
Він і четверо його пасажирів загинули. Це хлопці 16, 22 і 22 років та 17-річна дівчина. Всі вони були місцевими жителями.
Нагадаємо, що поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус і автомобіль. Внаслідок ДТП загинули троє осіб, з них одна дитина шести років, ще одна людина постраждала.
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