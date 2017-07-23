Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

П'ятеро молодих людей загинули в ДТП на Київщині

Легковий автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом
П'ятеро людей загинули в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Київській області вранці у неділю.
П Фото: facebook.com

"Поблизу с. Пшеничне о 5 год. 10 хв. 23 липня на трасі Київ-Одеса водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 5 людей", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як уточнює поліція Київської області у Facebook, за кермом автомобіля Opel Astra був 17-річний хлопець. Машина належала його батькам.

Він і четверо його пасажирів загинули. Це хлопці 16, 22 і 22 років та 17-річна дівчина. Всі вони були місцевими жителями.

Нагадаємо, що поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус і автомобіль. Внаслідок ДТП загинули троє осіб, з них одна дитина шести років, ще одна людина постраждала.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2017 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.