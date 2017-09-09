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П'ятеро нацгвардійців отримали президентську нагороду "За мужність" ІІІ ступеня

Вони є учасниками АТО з 2014 року
Президент Петро Порошенко нагородив п'ятьох військовослужбовців Національної гвардії орденом "За мужність" III ступеня.
П Фото: regionews.ua

"Орден "За мужність" III ступеня голова держави вручив сержанту Едуарду Богачуку, капітану Дмитру Витязю, старшому сержанту Олексію Копійці, полковнику Івану Миропольському і підполковнику Дмитру Семаку", - йдеться в повідомленні прес-служби Президента.

Іван Міропольський разом з особовим складом підпорядкованої військової частини бере активну участь в антитерористичній операції (АТО) з 2014 року. Він брав участь в зачистці Лисичанська від бойовиків і в прикритті виходу військових з Дебальцевого.

Дмитро Витязь протягом 2014-2017 років брав активну участь в АТО, і з серпня по вересень 2014 року виконував обов'язки командира екіпажу БТР-60 ПБ, в складі об'єднаного угруповання в Амвросіївському районі Донецької області, де виявляв особисту мужність і під час обстрілу прикривав товаришів зі служби.

Едуард Богачук також протягом 2014-2017 років залучався до виконання бойових завдань в зоні АТО, неодноразово брав участь у знищенні диверсійно-розвідувальних груп і засідок незаконних збройних формувань на території Донецької області.

Нагадаємо, 25 серпня Президент України Петро Порошенко нагородив медаллю "За врятоване життя" військовослужбовця Національної гвардії України Сергія Добровольського, який надав першу медичну допомогу жінці, постраждалій від вибуху на вулиці Грушевського.

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09 09 2017 17:53
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