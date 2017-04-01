П'ятеро осіб, серед яких 11-річна дитина отруїлися чадним газом у Львові
"3 січня о 20:29 у м. Львові (вул. Довга, Сихівський район) в приватному житловому будинку, попередньо, отруїлися чадним газом 5 осіб, з них 1 дитина, а саме: 1956 року народження (25% карбоксигемоглобіну), у стані середнього ступеня важкості госпіталізована до Львівської обласної клінічної лікарні; 1976 року народження (30% карбоксигемоглобіну), у стані середнього ступеня важкості госпіталізована до Львівської обласної клінічної лікарні; 2005 року народження (10% карбоксигемоглобіну), у легкому стані госпіталізована до Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні; 1977 року народження, громадянин Турецької Республіки, (18% карбоксигемоглобіну) у стані середнього ступеня важкості госпіталізований до Львівської обласної клінічної лікарні; 1980 року народження, від госпіталізації відмовилася", - повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Працівники ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинили подачу газу до вказаного будинку. Наразі з'ясовуються причини інциденту.
Нагадаємо, о 20:41 3 січня у Сумах по вулиці Металургів, 24 у десятиповерховому житловому будинку в квартирі на сьомому поверсі стався вибух без послідуючого горіння (попередньо, побутового газу).
Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між 6 і 7 поверхом та 7 і 8 поверхами в межах однієї кімнати (близько 20 кв. м), зруйновано міжкімнатні перегородки та стіни в двох квартирах, пошкоджено вікна з 5 по 8 поверх. Загалом пошкоджень різного характеру зазнали п'ять квартир.
Загинула одна особа - літня жінка, дві особи було врятовано з-під завалів.
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