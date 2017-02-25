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П'ятеро рибалок потонули в Дністровському лимані, – ФОТО

Загалом упродовж дня на риболовлі перебувало близько 100 осіб
П'ятеро рибалок провалилися під лід і потонули в п'ятницю ввечері в Дністровському лимані біля села Надлиманське Одеської області.
П Фото: odesa.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

24 лютого о 16:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у селі Надлиманське в Дністровському лимані під час риболовлі провалилися під кригу та потонули три особи.


Фото: odesa.dsns.gov.ua

На відстані понад 400 м від берега перебувало 5 осіб. До прибуття рятувальників троє з них самостійно вибралися до берега, ще двоє – після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.


Фото: odesa.dsns.gov.ua

Загалом упродовж дня на риболовлі перебувало близько 100 осіб.

На місці події працювала мобільна оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області, відділення 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини, водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення з катером-глісером.

О 20:12 рятувальники підняли з води тіла трьох загиблих чоловіків.

Ймовірно причинами події стали значне підвищення температури до 15 градусів тепла, тривалий дощ напередодні, і як, результат, танення та зменшення товщі криги.

25 лютого о 07:25 для додаткової перевірки місця події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області. У воді було виявлено тіла ще двох загиблих осіб, особисті дані яких встановлюються.

Обстеження акваторії продовжується.


Фото: odesa.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Одеській області в Лиманському районі стався вибух побутового газу в одноповерховому житловому будинку. Пожежники під завалами знайшли тіла двох людей.

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25 02 2017 21:35
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