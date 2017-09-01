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П'ятеро українських бійців постраждали на Донбасі минулої доби

Загалом бойовики обстріляли позиції сил АТО 51 раз
За минулу добу в зоні АТО було поранено п'ятьох українських військових.
П Фото:112.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, п'ятеро захисників зазнали поранень", - повідомив спікер Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Загалом за добу бойовики, використовуючи заборонені мінськими угодами артилерію і міномети, 51 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Вчора у зоні АТО на Донбасі за станом на 18:00 було зафіксовано 28 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань, унаслідок чого поранення дістали троє українських військовослужбовців.

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09 01 2017 13:51
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