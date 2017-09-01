П'ятеро українських бійців постраждали на Донбасі минулої доби Загалом бойовики обстріляли позиції сил АТО 51 раз

За минулу добу в зоні АТО було поранено п'ятьох українських військових.

Фото:112.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, п'ятеро захисників зазнали поранень", - повідомив спікер Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Загалом за добу бойовики, використовуючи заборонені мінськими угодами артилерію і міномети, 51 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках. Вчора у зоні АТО на Донбасі за станом на 18:00 було зафіксовано 28 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань, унаслідок чого поранення дістали троє українських військовослужбовців.

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