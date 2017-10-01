Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

П'ятеро українських військових отримали поранення на Донбасі минулої доби

Всього за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів, п'ять з яких - з важкого озброєння
За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п'ятеро бійців зазнали поранень.
П Фото:112.ua

На Луганському напрямку основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Всього за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів, п'ять з яких - з важкого озброєння. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

На Донецькому напрямку противник активізувався в усіх ключових районах протистояння - на Світлодарській дузі, у Зайцевому, Авдіївці та Опитному. Близько половини ворожих обстрілів були мінометними. Всього на цьому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів.

На Маріупольському напрямку не припиняються ворожі обстріли у Мар'їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Всього на цьому напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів, два з яких - з важкого озброєння.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка поранених бійців ЗСУ налічувалось п'ятеро

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 13:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.