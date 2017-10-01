П'ятеро українських військових отримали поранення на Донбасі минулої доби

Всього за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів, п'ять з яких - з важкого озброєння

За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п'ятеро бійців зазнали поранень.

На Луганському напрямку основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Всього за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів, п'ять з яких - з важкого озброєння. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

На Донецькому напрямку противник активізувався в усіх ключових районах протистояння - на Світлодарській дузі, у Зайцевому, Авдіївці та Опитному. Близько половини ворожих обстрілів були мінометними. Всього на цьому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів.

На Маріупольському напрямку не припиняються ворожі обстріли у Мар'їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Всього на цьому напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів, два з яких - з важкого озброєння.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка поранених бійців ЗСУ налічувалось п'ятеро.