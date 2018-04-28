П'ятеро українських військових постраждали від обстрілів за день на Донбасі, – штаб АТО
"Від початку сьогоднішньої доби бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення. Двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Їх доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
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На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Авдіївки. Також міномети калібру 120 мм бойовики застосували під Богданівкою та Новотроїцьким. Крім цього, з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Шахти "Бутівка", з гранатометів – неподалік Талаківки, великокаліберних кулеметів – в районі Гнутового та Водяного, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Широкиного, Гнутового, Талаківки і Кам'янки.
Неподалік Мар'їнки вогонь вів ворожий снайпер.
На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів незаконні збройні формування обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Новотошківського. Також міномети калібру 120 мм бойовики застосували під Троїцьким та Луганським. З 82 мм мінометів та гранатометів вогонь вівся по укріпленнях сил АТО поблизу Причепилівки, з озброєння БМП – неподалік Троїцького, а гранатометів – в районі Луганського.
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