П’ятеро військовослужбовців України отримали поранення в зоні АТО від початку доби, – штаб

Російсько-окупаційні війська з початку доби 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. П’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

"Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. З початку доби п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО на 18.00 1 травня 2017 року.

На Приморському напрямку по позиціях поблизу Повлополя бойовики гатили зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм терористи били по опорних пунктах поруч Мар’їнки. 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по оборонцях Красногорівки, а гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети – по захисниках населених пунктів Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне. У районі Павлополя діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку вогнем з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Луганського. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики гатили по захисниках Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – по оборонцях Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти "Бутівка".

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів терористи вели вогонь по позиціях біля Новозванівки.

Нагадаємо, в Мар'їнці місцевого жителя було поранено під час обстрілу: він дістав осколкове поранення обличчя та струс мозку.

Терористичні війська не припиняють обстрілів сил АТО, за минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення.