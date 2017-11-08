П'ятого фігуранта у справі розкрадання на проекті "Стіна" заарештовано із заставою 505 тис. грн

Ще двом підозрюваним запобіжний захід оберуть у п'ятницю

Солом'янський районний суд Києва в ніч на п'ятницю обрав запобіжний захід для п'ятого підозрюваного в розкраданні 16 млн гривень на проект "Стіна".

Колишній заступник директора ДП "Чернігівський облавтодор" Сергій Значко муситиме провести за ґратами два місяці. Він може вийти на волю під заставу 505 тис. гривень, - повідомляє "112.Україна".

Ще двом підозрюваним запобіжний захід оберуть у п'ятницю.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва заарештував на 60 діб фігуранта справи щодо розкрадання коштів в проекті "Стіна" директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу з альтернативою внесення застави в розмірі 3,6 мільйона гривень.