П'ятого фігуранта у справі розкрадання на проекті "Стіна" заарештовано із заставою 505 тис. грн
Колишній заступник директора ДП "Чернігівський облавтодор" Сергій Значко муситиме провести за ґратами два місяці. Він може вийти на волю під заставу 505 тис. гривень, - повідомляє "112.Україна".
Ще двом підозрюваним запобіжний захід оберуть у п'ятницю.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва заарештував на 60 діб фігуранта справи щодо розкрадання коштів в проекті "Стіна" директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу з альтернативою внесення застави в розмірі 3,6 мільйона гривень.
Нагадаємо, семи особам, затриманим напередодні в рамках розслідуваннясправи про розтрату грошей, виділених на проект "Стіна", повідомили про підозру.
Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".
Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників.
Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року.
Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.
"Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.
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