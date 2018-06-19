П'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" засудили до умовних термінів

Так званий "Центральний районний суд" Сімферополя засудив п'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" до умовних строків позбавлення волі на 3,5 – 4,5 роки з випробувальним терміном.

Так, "суд" призначив Алі Асанову 4,5 років умовно з випробувальним терміном 4 роки, Мустафі Дегерменджи 4,5 роки з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Кантемірову і Арсену Юнусову 4 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Емірвелієву 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки, повідомляє "Громадське"

"Суд" зачитав свідчення підсудних і потерпілих, а також 38 свідків. Всі свідчення мали загальний характер, жоден зі свідків не повідомив під час судового слідства будь-яких подробиць щодо ролі у мітингу чи провини підсудних. Жоден свідок не впізнав підсудних.

У вироку згадується про відеозаписи, на яких зображені окремі конфлікти осіб, схожих на підсудних з особами з боку проросійського мітингу. Портретна експертиза цих відеозаписів не проводилася.

Нагадаємо, 26 лютого Меджліс кримськотатарського народу організував мітинг проти сепаратизму під будівлею Верховної Ради Криму. Туди ж підтягнулись проросійські радикальні організації.

Додамо, Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі. Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.