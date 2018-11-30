П’ятьох нападників на Гриценка затримали, - Аваков
"МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеню опозиційності політиків до діючої влади", — заявив Аваков.
Також ухвалять процесуальні рішення щодо ще 12 людей. Які саме рішення — Аваков не уточнив.
Нагадаємо, близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі. Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр "Термінал 42", де розташовується студія Shark Radio, там у політика був запланований прямий ефір.
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