П’ятьох нападників на Гриценка затримали, - Аваков

Національна поліція затримала п’ятьох нападників на лідера партії "Громадянська позиція", кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

"МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеню опозиційності політиків до діючої влади", — заявив Аваков.

Також ухвалять процесуальні рішення щодо ще 12 людей. Які саме рішення — Аваков не уточнив.

Нагадаємо, близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі. Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр "Термінал 42", де розташовується студія Shark Radio, там у політика був запланований прямий ефір.