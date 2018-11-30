Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

П’ятьох нападників на Гриценка затримали, - Аваков

Також ухвалять процесуальні рішення щодо ще 12 людей
Національна поліція затримала п’ятьох нападників на лідера партії "Громадянська позиція", кандидата в президенти Анатолія Гриценка.
П’ятьох нападників на Гриценка затримали, - Аваков Фото: politeka.net

"МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеню опозиційності політиків до діючої влади", — заявив Аваков.

Також ухвалять процесуальні рішення щодо ще 12 людей. Які саме рішення — Аваков не уточнив.

Нагадаємо, близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі. Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр "Термінал 42", де розташовується студія Shark Radio, там у політика був запланований прямий ефір.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2018 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.