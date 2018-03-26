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Пятьох осіб, які вважались зниклими безвісти після пожежі в Кемерово, знайшли живими

Як з’ясувалося, ці люди не перебували на місці трагедії
У російському Кемерові поліція знайшла живими п’ятеро людей, які вважалися зниклими безвісти під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня".
Пятьох осіб, які вважались зниклими безвісти після пожежі в Кемерово, знайшли живими Фото: tass.ru

Про це повідомляє головне управління МВС у Кемеровській області Росії.

Як з’ясувалося, ці люди не перебували на місці трагедії.

Кількість загиблих досягла 64 людей, повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ на сторінці в Telegram.

"На даний момент підтверджено загибель 64 людей при пожежі в торговому центрі в Кемерові", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані. 

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26 03 2018 11:53
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