CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському Кемерові поліція знайшла живими п’ятеро людей, які вважалися зниклими безвісти під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пятьох осіб, які вважались зниклими безвісти після пожежі в Кемерово, знайшли живими
Як з’ясувалося, ці люди не перебували на місці трагедії
Фото: tass.ru
Про це повідомляє головне управління МВС у Кемеровській області Росії.
Як з’ясувалося, ці люди не перебували на місці трагедії.
Кількість загиблих досягла 64 людей, повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ на сторінці в Telegram.
"На даний момент підтверджено загибель 64 людей при пожежі в торговому центрі в Кемерові", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.
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26 03 2018 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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