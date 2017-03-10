CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Франції залишив під вартою п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту в багатому 16-му окрузі Парижа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятьох підозрюваних у підготовці теракту в Парижі заарештовано
Було виявлено та дезактивовано вибуховий пристрій
Фото: АР
За словами судового чиновника, вибуховий пристрій виявили і дезактивували, а прокурори почали розслідування, - повідомляє АВС News.
Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон заявив, що серед заарештованих людей був один радикал. Він також зазначив, що виявлені в ніч на п'ятницю вибухівки в 16-му окрузі Парижа показують, що загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше.
Коллон також підкреслив важливість нового закону про боротьбу з тероризмом, який, як очікується, буде затверджено після парламентського схвалення у вівторок.
Нагадаємо, що у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.
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03 10 2017 18:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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