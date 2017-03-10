П'ятьох підозрюваних у підготовці теракту в Парижі заарештовано

Уряд Франції залишив під вартою п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту в багатому 16-му окрузі Парижа.

За словами судового чиновника, вибуховий пристрій виявили і дезактивували, а прокурори почали розслідування, - повідомляє АВС News.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон заявив, що серед заарештованих людей був один радикал. Він також зазначив, що виявлені в ніч на п'ятницю вибухівки в 16-му окрузі Парижа показують, що загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше.

Коллон також підкреслив важливість нового закону про боротьбу з тероризмом, який, як очікується, буде затверджено після парламентського схвалення у вівторок.