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П'ятому підозрюваному у "справі Мартиненка" суд обрав нічний арешт

Також рішенням суду підозрюваного зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) та здати усі паспорти
Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту одного з керівників державного концерну "Ядерне паливо" у справі "СхідГЗК".
П Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

Відповідне рішення суд ухвалив 5 травня, інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Одному з керівників державного концерну "Ядерне паливо" (до складу якого входить ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"), якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів "СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Також рішенням суду підозрюваного зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) та здати усі паспорти.

Вказаний посадовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Створення злочинної організації", ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

22 квітня йому було повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться за межами України.

4 травня посадовець отримав повідомлення про підозру особисто.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн. 

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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05 05 2017 21:57
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