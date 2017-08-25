П'ятирічна дівчинка в Сумах померла від правця

Дитина не була вакцинована, а смертельну інфекцію підчепила під час гри на подвір'ї

У Сумах від правця померла п'ятирічна дівчинка. Вона поранила ногу, коли грала у дворі.

Про це повідомила місцева журналістка Юлія Зайцева.

"У мене жахлива новина: 5-річну Юлечку, яка захворіла на правець в Сумській області, врятувати не вдалося. Вона просто грала у дворі і поранила ногу. Уявіть собі, сьогодні кожна друга дитина під час такого травмування ризикує підчепити смертельну інфекцію. Оскільки невакцинована...", – написала Зайцева.

Головний педіатр управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Оксана Сташко сьогодні, 25 серпня, підтвердила журналістам, що дитину з Лебединської районної лікарні майже тиждень тому перевезли до Сум в реанімацію, але врятувати її життя не вдалося.

"У Сумській області зареєстрований випадок захворювання на правець, і зараз я констатую, що дитина, яка була хвора, померла. Дівчинка взагалі не була щеплена, і тому у неї не було ніякого захисту від будь-яких інфекцій, починаючи з народження. Якщо б у дитини були щеплення, відповідно до свого віку, хвороби можна було б уникнути, а як результат – смерті можна було б уникнути", – зазначила лікар.

За її інформацією, дитина виховувалася в багатодітній сім'ї. Крім неї в родині ще шестеро дітей. Дівчинка поранила ногу об дерево, коли грала у дворі. Батьки обробили рану вдома самостійно. У медустанову звернулися тільки тоді, коли потерпіла була у важкому стані.

Спочатку дівчинка лікувалася в Лебединської ЦРЛ, а потім її перевезли в Суми.

17 серпня дитині ввели сироватку, однак врятувати її життя так і не вдалося.

Правець – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Смертність від важких форм захворювання досягає більше 50%. Уникнути правця можна тільки вакцинацією.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує запровадити штрафи до 2500 євро для батьків, які відмовляються вакцинувати дітей.

Уряд Італії постановив, що перед тим, як піти до школи, діти повинні отримати щеплення від 12 поширених хвороб.